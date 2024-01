CorSport – “Palermo, ora Dickmann. Mateju potrebbe essere sacrificato”

Il Palermo è tra le società in prima linea per rinforzare l’organico in sede di calciomercato. Una delle priorità della società rosanero è quella di trovare un esterno di fascia destra per la difesa, dato che uno tra Mateju e Buttaro potrebbe essere ‘sacrificato’.

Sul Corriere dello Sport si legge che sono due le strade: optare per un under come Salim Diakité, ma la Ternana ‘spara alto’ e chiede 2 milioni; o puntare su un over sapendo che, per ragioni di lista, un over 23 contestualmente dovrà essere ceduto. E sul taccuino dei dirigenti rosanero figura Lorenzo Dickmann, difensore in forza al Brescia ma di proprietà della Spal.

Oltre a Mateju, un altro rosanero con il contratto in scadenza a giugno è Nicola Valente. L’esperto esterno offensivo è seguito dal Südtirol e in Serie C. Sempre per quanto riguarda l’attacco, una partenza di Edoardo Soleri non è da escludere.

