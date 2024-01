Benzema in Serie A, ultima tappa della carriera | Contratto di un anno con opzione

Il francese non sta vivendo un momento propriamente positivo all’Al Ittihad e a gennaio può cambiare aria. Un club di Serie A pronto all’assalto

La carriera di Karim Benzema sembrava dovesse concludersi in Arabia Saudita. Dopo aver vinto tutto (compreso il pallone d’oro) con il Real Madrid il centravanti francese aveva scelto di emigrare in Medio Oriente anche per poter vivere meglio la sua fede musulmana. A quanto pare però in campo le cose non stanno andando nel verso giusto.

Il rendimento non esaltante del suo Al Ittihad sta alimentando diverse polemiche intorno all’asso transalpino. Di fatto è diventato il capro espiatorio della debacle nel big match contro l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo. La squadra è ben distante dalla vetta e dopo aver vinto il titolo lo scorso anno non è propriamente il massimo.

Ad alimentare il malcontento è il su score realizzativo che non può essere considerato per niente soddisfacente. Appena 12 reti in 20 presenze tra campionato e altre competizioni. L’episodio clou è stato il rigore sbagliato al Mondiale per club nella sfida contro gli egiziani dell’Al Ahly che ha sancito l’eliminazione della formazione araba dalla competizione.

Ma non è tutto. Stando a quanto riportato da Arriyadiyah Benzema avrebbe lasciato Jeddah per motivi personali. Per effetto di ciò avrebbe saltato gli ultimi due allenamenti e quindi è quasi scontato che non sarà in campo nel prossimo match contro il l’Al Taee, valido per la Saudi Pro League.

Benzema ai ferri corti con l’Al Ittihad: c’è un club di Serie A all’orizzonte?

Laddove la rottura si dovesse concretizzare il Pallone d’Oro 2022 potrebbe far ritorno nel vecchio continente. Nonostante i 36 anni appena compiuti diversi club sarebbero intenzionati a tesserarlo. In Serie A ad esempio il Milan è alla ricerca di un centravanti di comprovata esperienza che possa dar manforte al reparto offensivo.

Con Giroud alle prese con qualche acciacco e Jovic che per quanto stia ben figurando non può garantire un bottino realizzativo da top player, un innesto come Benzema si sposerebbe benissimo con le esigenze rossonere. Un contratto fino a giugno potrebbe essere un’ipotesi plausibile per poi valutare cosa fare in futuro.

Benzema- Milan: quel feeling già palesato in passato

Non si tratta della prima volta che il nome di Benzema viene accostato al Milan. Già in passato secondo i rumors di mercato c’era stato qualche approccio. Il Diavolo ha poi virato prima su Ibrahimovic e poi su Giroud e alla fine non se ne fece nulla. Adesso i presupposti sembrano esserci tutti, a patto che il francese abbassi le pretese.

Gli arabi gli avevano garantito 200 milioni per 2 anni, un compenso che nessun club europeo potrebbe nemmeno minimamente avvicinare. Se però la sua volontà è quella di giocare nuovamente a grandi livelli nel calcio che conta, allora dovrà fare un “piccolo” sacrificio dal punto di vista economico.