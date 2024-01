Il Palermo torna a Torretta: squadra in ritiro fino a sabato

Il Palermo torna a Torretta. La squadra si è ritrovata dopo una settimana di pausa, concessa in seguito alla vittoria con la Cremonese, e ha svolto una doppia seduta, alla quale non hanno partecipato né Coulibaly né Lucioni, che si sono allenati a parte.

Corini vuole subito riprendere il ritmo in vista della prossima sfida contro il Cittadella – che si giocherà il 13 gennaio – e per questo ha voluto la squadra in ritiro per i prossimi quattro giorni.

I giocatori resteranno in una struttura alberghiera nei pressi del Centro sportivo che, tra l’altro, torna a disposizione della squadra di Corini dopo più di un mese.

Nell’ultimo periodo, infatti, il Palermo ha svolto tutti gli allenamenti al ‘Renzo Barbera’, dove infatti il prato ne ha un po’ risentito, a causa dei danni alla struttura di Torretta causati dal forte vento.

