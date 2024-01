Belotti sul mercato: “Per ora resto a Roma, nessuno mi ha detto niente”

Il gallo Belotti è stato l’unico giocatore della Roma a parlare dopo la sconfitta di Milano e, fra i temi toccati, c’è stato anche il suo futuro. L’attaccante, che in giallorosso non sta rendendo come ci si sarebbe aspettati, è stato al centro di alcune voci di mercato, che però ha smentito.

“Se resto a Roma? Al momento sì – ha risposto a Dazn – io no ne so niente di andar via e non mi ha detto niente nessuno”.

Sulle difficoltà della Roma: “Siamo in un momento di difficoltà – ha detto – quando si viene da determinate sconfitte non c’è felicità, manca la serenità. Siamo in un momento in cui anche i piccoli dettagli ci costano il risultato”.