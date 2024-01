Padre e figlio vincono insieme col Messina: la giornata speciale dei Fumagalli

La vittoria del Messina a Caserta è stata inaspettata e di vitale importanza per i siciliani, ma è stata anche indimenticabile per Ermanno e Jacopo Fumagalli: padre e figlio convocati per la prima volta nella stessa partita.

Per la prima volta, infatti, è stato convocato il terzino classe 2005, che però non ha fatto il suo esordio in campo. Il padre, invece, è il portiere 42enne titolare del Messina, che a Caserta ha anche tenuto la porta inviolata davanti agli occhi di suo figlio.

La loro storia è diventata virale in Italia. La sera stessa, anche il Tg1 ha deciso di dedicare un servizio a padre e figlio Fumagalli, che hanno raccontato le loro emozioni per la prima ‘doppia presenza’ di famiglia.