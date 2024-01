Empoli, Andreazzoli verso l’esonero: ipotesi Nicola per sostituirlo

La sconfitta nella sfida salvezza contro il Verona potrebbe essere fatale per Aurelio Andreazzoli. La dirigenza dell’Empoli sta valutando il da farsi e sembrerebbe decisa a cambiare in panchina.

Al posto di Andreazzoli potrebbe arrivare Davide Nicola, un tecnico che già in passato è stato protagonista di imprese per salvarsi in Serie A: i casi sono quelli di Crotone e Salernitana.

L’Empoli è penultimo e le squadre davanti (oltre al Verona anche il Cagliari) stanno riuscendo a fare punti. Caputo e compagni hanno 12 punti, mentre il quartultimo posto è occupato dal Cagliari, a cinque lunghezze di distanza.