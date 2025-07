Bernardeschi e Insigne svincolati, occasione di mercato per le italiane

Federico Bernardeschi e Lorenzo Insigne sono ufficialmente svincolati, dopo la fine del loro contratto con il Toronto. I due esterni italiani erano approdati in Mls nel 2022 con grandi aspettative, reduci sopratutto dalla vittoria dell’Europeo con la Nazionale. Tuttavia, l’esperienza in Nord America non ha portato i risultati sperati: il club canadese non è mai riuscito a qualificarsi ai playoff durante la loro permanenza.

Insigne, ex capitano del Napoli, non ha inciso come previsto oltreoceano. In tre stagioni ha collezionato 66 presenze, 15 gol e 17 assist, mentre quest’anno ha disputato 12 partite, con un solo gol e tre assist. A 34 anni, un ritorno in Italia potrebbe rappresentare un’occasione per qualche squadra di Serie A alla ricerca di esperienza e qualità.

Federico Bernardeschi, classe 1994, ha avuto numeri leggermente migliori. In questa stagione ha totalizzato quattro gol e quattro assist in 15 presenze, nonostante l’assenza nelle ultime tre gare per infortunio. La sua miglior annata è stata quella scorsa, con otto gol e nove assist. Considerando l’età e le sue doti tecniche, potrebbe attirare l’interesse di club italiani, in cerca di un profilo d’esperienza ma ancora nel pieno della carriera.





