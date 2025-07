Calciomercato Catania, Castellini saluta: è un nuovo giocatore del Mantova

Rumors confermati: Alessio Castellini è un nuovo giocatore del Mantova. Il difensore classe 2003 lascia il Catania, in prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni, dopo la breve parentesi in Serie B con il Pisa nella scorsa stagione, in cui ha collezionato appena tre presenze.

Ora per Castellini si apre una nuova opportunità: indossare la maglia dei lombardi e ritagliarsi un ruolo da protagonista, con l’obiettivo di accumulare minuti ed esperienza sul campo.

La nota del Catania

Catania Football Club rende noto di aver ceduto il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alessio Castellini alla società Mantova 1911, a titolo temporaneo con obbligo di acquisizione a titolo definitivo al verificarsi di determinate condizioni.