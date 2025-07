Palermo, l’allenatore dei portieri Nanni: “È il momento dei saluti. Grazie di tutto”

Guido Nanni saluta il Palermo: non sarà più l’allenatore dei portieri. Dopo un anno in rosanero, il preparatore lascia i rosa annunciando l’addio con un post su Instagram, nel quale ha espresso tutta la sua emozione per la fine di questa esperienza.

“È giunto il momento dei saluti – ha scritto in apertura -. Mi dispiace molto non poter far più parte della famiglia Palermo. Mi sarebbe piaciuto concludere in modo diverso, riportando il Palermo e tutta la Sicilia dove meritano: in Serie A”.

Nanni ha poi tracciato un bilancio del suo anno in Sicilia: “È stata una stagione tosta, difficile, ma vissuta sempre con entusiasmo e professionalità in un posto bellissimo. Colgo l’occasione per ringraziare la famiglia Palermo e il Gruppo City, ma in particolare i miei portieri, ai quali va tutta la mia stima e affetto: professionisti seri e di grande valore”.





“A partire dal più giovane, Desplanches, talento cristallino con un grande futuro davanti a sé; passando per Gomis, uomo di grandi valori umani e portiere di assoluto spessore; fino ad Audero, protagonista della seconda parte di stagione, completo, esperto e sempre professionale. E infine, il veterano Sirigu. Grazie a tutti voi per la dedizione quotidiana. E soprattutto… Forza Palermo e mai dire mai“, ha concluso.

