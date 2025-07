Palermo, al via “P-INK IT”: la nuova campagna rosa

Il Palermo lancia la campagna “P-INK IT” con un video diffuso sui propri canali ufficiali, invitando ogni tifoso a compiere un “gesto rosa” per colorare i luoghi che abita, soprattutto dove la città chiede attenzione e cura. Un’iniziativa creata con l’intento di portare un sorriso alla gente e che accompagnerà i rosanero fino alla celebrazione del 125° anniversario, il prossimo primo novembre.

Uno zio che colora una bici da regalare al nipote, una coppia che inaugura la propria vita insieme dipingendo una parete della loro nuova casa, un cantante lirico che sfida l’etichetta abbottonata del galà con uno smoking sopra le righe: una serie di piccoli gesti significativi che a poco a poco finiscono per colorare tutto il mondo di rosa in un crescendo surreale ma fortemente simbolico, per portare un messaggio di positività e fiducia nel futuro. È questo il concept di “P-INK IT”, il video della nuova campagna del Palermo FC che parte dalla recente presentazione del nuovo kit, il primo “all pink” della sua storia, e arricchisce di significati profondi tutti i contenuti di questo inizio di stagione.

Così, nel nuovo video del club, diventano tutti rosa il mare di Mondello, lo stadio Barbera e perfino i palazzi del CEP attorno al murale di Totò Schillaci recentemente realizzato dall’artista Igor Scalisi Palminteri e dalla Fondazione Federico II proprio in collaborazione con il Palermo, che lì costruirà un campo di calcio per i ragazzi del quartiere. Una metafora che da una parte sancisce il legame fortemente simbiotico tra il club e la città e dall’altra intende celebrare la speranza, l’orgoglio e la forza di un’identità che usa il colore come simbolo di valori positivi e di passione senza fine. Non a caso, nel video di lancio, i protagonisti si muovono sulle note della Turandot, in una notte di stelle “che tremano d’amore e di speranza”. Fra loro, anche un’ospite speciale, la cantante palermitana Beatrice Quinta, che appare immersa nell’ispirazione del canto, con il suo costume rigorosamente rosa sulla sabbia di Mondello.





P-INK IT, con il suo gioco di parole in inglese (letteralmente “inchiostrare di rosa”), diventa allora un invito per tutti a fare un “gesto rosa”, anche piccolo, ma che sia in grado di migliorare la vita nostra e delle persone che ci stanno attorno, ma anche i luoghi che abitiamo, soprattutto laddove la città reclama cura, bellezza e condivisione. Questi “gesti rosa” accompagneranno il Palermo fino alla celebrazione del suo 125esimo anniversario, il prossimo primo novembre.

In chiusura del video, anche un omaggio a Ferruccio Barbera, figlio di Renzo, di cui ricorre proprio quest’anno il ventennale della scomparsa. Fu proprio lui, con il figlio Lorenzo e un team di creativi, a concepire nel 2004 la storica campagna del Palermo che recitava Quando tutti vedevano solo nero, noi vedevamo anche rosa: “Un messaggio di fiducia e speranza che abbiamo voluto fare nostro, oggi come allora”, ha dichiarato il direttore marketing e comunicazione del Palermo Gaetano Lombardo. “La sua potente attualità va ben al di là del calcio, parla a una famiglia globale di centinaia di migliaia di persone nel mondo, a partire da tutte quelle innamorate di questa maglia e di questa città”.

Il video è stato diretto dai registi Riccardo Lupo e Nicola Bettoni, già impegnati negli scorsi anni per le campagne video del Palermo, compresa l’ultima “This is where I belong” che nel 2024, in Campidoglio a Roma, è stata premiata come Campaign of the Year in occasione dei Social Football Summit Awards, nell’ambito del più importante evento sullo sport business in Italia.

