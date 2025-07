Serie A, novità dalla prossima stagione: gli arbitri spiegheranno le decisioni Var

Novità importante in arrivo per la Serie A: a partire dalla stagione 2025/26, gli arbitri potranno spiegare in tempo reale al pubblico le decisioni prese al VAR. Grazie all’apertura del microfono, i direttori di gara avranno la possibilità di comunicare direttamente con gli spettatori, sia sugli spalti che davanti alla tv, rendendo più trasparente e comprensibile ogni intervento arbitrale.

L’annuncio è arrivato durante la conferenza stampa di presentazione dei nuovi organi arbitrali, segnando un passo avanti verso una maggiore chiarezza nel dialogo tra campo e pubblico. Il sistema, già in fase di sperimentazione al Mondiale per Club e adottato con successo in altri campionati europei, è in attesa dell’ultimo via libera ufficiale da parte della FIFA per diventare operativo anche in Italia.

Questa novità potrebbe contribuire a ridurre le polemiche e le incomprensioni che spesso accompagnano le decisioni VAR, rafforzando il rapporto di fiducia tra tifosi, arbitri e istituzioni calcistiche. Un passo verso un calcio più moderno, trasparente e vicino ai suoi appassionati.





LEGGI ANCHE

PALERMO, UFFICIALE IL PROGRAMMA DELLE AMICHEVOLI

PALERMO, SPAZIO AD ELIA E AUGELLO