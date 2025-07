Il Palermo rifà il look sulle fasce: spazio a Elia e Augello

Filippo Inzaghi ha tracciato la rotta. Il nuovo Palermo ripartirà dal 3-4-2-1, un sistema di gioco che ha bisogno di certezze in più zone del campo, ma che soprattutto mette le fasce laterali al centro del progetto tecnico. È lì che si costruiscono le uscite pulite, si creano le superiorità, si spingono gli attacchi.

Non a caso i primi nomi messi sul tavolo dalla dirigenza sono proprio quelli degli esterni. A sinistra Tommaso Augello, a destra Salvatore Elia. Due profili che conoscono bene il lavoro di corsia, due scelte fatte con un’idea precisa: ritrovare ampiezza, profondità ma sopratutto spinta.

Augello, spinta ed esperienza sulla corsia sinistra

Tommaso Augello è il primo nome scelto per sistemare la fascia sinistra. Classe 1994, arriva a parametro zero dopo la scadenza del contratto con il Cagliari. Il club vuole dare a Inzaghi un esterno esperto e pronto subito e Augello è il profilo giusto.





Il terzino mancino ha giocato 38 partite nell’ultima stagione di Serie A, collezionando 7 assist e mostrando ancora una volta grande affidabilità. Non è uno che segna, ma ha un piede preciso, si fa vedere in avanti, spinge, e sa mettere palloni pesanti in mezzo. Lo ha fatto con la maglia della Sampdoria, lo ha confermato al Cagliari: ora potrebbe farlo anche a Palermo, dove manca da troppo tempo un esterno con continuità e qualità sulla corsia.

Elia, un ritorno con voglia di rivincita

Sulla destra, invece, il Palermo è pronto a riportare in rosanero Salvatore Elia. Un ritorno dal sapore speciale, dopo l’esperienza interrotta per infortunio nella stagione 2022/23. Elia aveva cominciato bene, poi però è arrivata la rottura del legamento crociato anteriore e del collaterale laterale. Uno stop pesantissimo, che lo ha costretto a chiudere l’annata in anticipo.

Nel frattempo è andato allo Spezia, dove ha raccolto 63 presenze in due stagioni, di cui 35 nell’ultima, con 2 gol e 3 assist. È un giocatore veloce, esplosivo, che ha arretrato il proprio raggio d’azione nel tempo: da esterno alto a esterno a tutta fascia.

La trattativa è in fase avanzata. Palermo e Spezia stanno limando i dettagli e si aspetta solo il via libera definitivo.

Di Mariano e Insigne in uscita

Con l’arrivo di due esterni, è inevitabile ragionare anche sulle uscite. Il primo nome in partenza è quello di Francesco Di Mariano. Il palermitano ha vissuto una stagione difficile: 21 presenze, un gol, zero assist e uno stop prolungato da dicembre a marzo. Al netto dell’infortunio, il rendimento non ha mai convinto pienamente. A 29 anni, Di Mariano potrebbe salutare per cercare continuità altrove: su di lui ci sono diversi club di Serie B.

Poi c’è da chiarire il futuro di Salim Diakité. Il classe 2000 ha chiuso la stagione con 32 presenze, 1 gol e 1 assist, ma ha mostrato limiti tattici evidenti. Potrebbe restare come alternativa sulla fascia destra, oppure potrebbe essere valutato come braccetto della difesa a 3. La sua cessione non è comunque da escludere.

Situazione diversa per Federico Di Francesco. L’esterno ex Lecce ha chiuso la seconda stagione in rosanero con 29 presenze e 1 gol, dopo una prima annata più prolifica. Nonostante la concorrenza sulle fasce, Inzaghi sembra intenzionato a tenerlo in rosa, ma in un nuovo ruolo: trequartista di scorta alle spalle delle due punte.

