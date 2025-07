Palermo, al via il ritiro il 13 luglio: in programma test con l’Annecy

La preparazione del Palermo per la nuova stagione calcistica prenderà ufficialmente il via il prossimo 13 luglio, con il ritiro estivo fissato in Valle d’Aosta. In questa occasione, il nuovo allenatore Inzaghi, affiancato dal suo staff tecnico, incontrerà l’intero gruppo squadra per iniziare a gettare le basi tattiche e atletiche in vista del campionato.

Il ritiro rappresenta un passaggio fondamentale per creare coesione tra i giocatori e permettere allo staff tecnico di valutare la condizione fisica e il potenziale di ogni elemento della rosa. Intanto, è stato ufficializzato uno dei primi test amichevoli del precampionato: mercoledì 30 luglio i rosanero affronteranno l’Annecy, una formazione francese che milita nella Ligue 2, la seconda serie del campionato transalpino.

La sfida si svolgerà anch’essa in Valle d’Aosta, offrendo così ai tifosi e agli addetti ai lavori una prima occasione per vedere all’opera la nuova squadra, testandone i progressi a due settimane dall’inizio degli allenamenti.