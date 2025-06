Palermo, settore giovanile: cambio al vertice. Il nuovo responsabile arriva dal Rimini

Novità in casa Palermo: la società ha deciso di voltare pagina nel settore giovanile. Dopo appena una stagione, Francesco Farina lascia l’incarico di responsabile dell’area e sarà Giuseppe Geria a prenderne il posto. Manca soltanto il comunicato ufficiale.

Farina era arrivato il 2 luglio dello scorso anno, succedendo a Erjon Bogdani, ma il bilancio della sua gestione non ha convinto. L’Under 19 ha concluso il campionato di Primavera 2 al nono posto, restando fuori dai playoff, mentre Under 17 e Under 16 hanno chiuso settime, l’Under 15 decima.

La scelta è ricaduta su Geria, dirigente di grande esperienza nel calcio giovanile. Dopo due stagioni da direttore generale al Rimini, dove ha contribuito alla storica vittoria della Coppa Italia di Serie C, è pronto a tornare nel suo ambito di eccellenza: la crescita dei giovani.





Chi è Giuseppe Geria

Giuseppe Geria, nato a Modena il 5 luglio 1957, è un dirigente sportivo italiano con una lunga e autorevole carriera nel calcio, in particolare nella formazione e valorizzazione dei giovani talenti. Direttore sportivo dal 2007, è abilitato come Responsabile di Settore Giovanile dal Settore Tecnico di Coverciano.

Ha ricoperto incarichi di vertice nei settori giovanili di Reggina, Bari, Juventus e Pescara, club con cui ha ottenuto risultati significativi nella crescita di calciatori. Nel 2023 ha intrapreso un’esperienza inedita come direttore generale del Rimini.

Oltre all’attività nei club, ha svolto anche incarichi formativi come docente di tattica e tecnica calcistica in corsi UEFA C e istruttore FIFA nel settore futsal. Figura esperta, con oltre vent’anni di militanza nel calcio professionistico, è riconosciuto per competenza gestionale e capacità di scouting, elementi che lo rendono un riferimento nel panorama della formazione calcistica italiana.

