Athletic Palermo, i punti fermi restano Crivello e Mazzotta

Dopo il prestigioso annuncio dell’arrivo di Giorgio Perinetti alla direzione generale del club, l’Athletic Palermo può ora concentrarsi sulla riorganizzazione della guida tecnica e sulla definizione delle strategie di mercato, sia in entrata che in uscita.

Con la risoluzione del contratto di Filippo Raciti – artefice della straordinaria cavalcata dei nerorosa dall’Eccellenza alla Serie D – la panchina dovrebbe passare con ogni probabilità a Emanuele Ferraro, reduce dall’esperienza al Sant’Agata. Solo dopo si entrerà nel vivo delle operazioni di mercato, con l’obiettivo di costruire una rosa competitiva per affrontare al meglio il primo storico campionato in Serie D.

La certezza è che Crivello e Mazzotta rappresenteranno i pilastri della nuova squadra: i difensori ex Palermo vantano esperienza e leadership, qualità fondamentali per affrontare una categoria impegnativa. I due sono stati tra i protagonisti dell’ultima annata e punteranno a ripetersi in questa prima, storica stagione tra i dilettanti, come riportato dal GdS.





