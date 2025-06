Calciomercato Trapani, Antonini non si ferma: vicini anche Ferrari e De Boer

È un vero e proprio calciomercato-show quello del Trapani in questa prima fase. Dopo gli annunci del presidente Antonini – arrivati tramite il suo profilo X – relativi agli arrivi di Di Noia, Grandolfo, Podrini e Nicoli, e con l’approdo ormai imminente di Federico Vazquez dal Monopoli, il patron granata non sembra intenzionato a rallentare il ritmo degli acquisti.

Secondo quanto riportato dal Giornale di Sicilia, il Trapani sarebbe vicino a chiudere altri due colpi di spessore per la categoria: l’attaccante Franco Ferrari, protagonista nell’ultima stagione con la maglia del Vicenza, e il centrocampista De Boer, in arrivo dalla Ternana.

Due innesti che potrebbero alzare ulteriormente il livello tecnico della rosa, proiettando il club verso una stagione da protagonista nonostante l’iniziale penalizzazione di otto punti in classifica. Sul fronte delle uscite, intanto, Ongaro verrà ceduto in prestito alla Pianese, nell’operazione che ha portato Nicoli in Sicilia. Ma è lecito attendersi ulteriori movimenti in uscita per sfoltire l’organico.





