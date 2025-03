Berrettini – Gaston in tv e streaming: orario, dove vederla in chiaro, canale / ATP Miami

Matteo Berrettini gioca i sedicedisimi dell’ATP di Miami contro Gaston. Ma dove vedere la partita in diretta tv e streaming? A che orario comincia?

L’incontro tra Berrettini e Gaston (sedicesimi) si giocherà sabato 22 marzo. La partita si potrà seguire su Sky Sport Tennis. Si potrà vedere la partita anche in streaming per gli abbonati Sky, che potranno usufruire del servizio tramite la app Sky Go. La diretta streaming è disponibile anche su Now (vedi QUI).