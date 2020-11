Gianluca Berti, direttore sportivo della Carrarese ed ex portiere del Palermo, ha rilasciato un’intervista per Carlo Brandaleone de Il Giornale di Sicilia nel quale ricorda le due avventure vissute in maglia rosa, quella della stagione 1995-96 e quella della promozione in Serie A del 2003-04.

“Non riesco a dire se mi ha legato di più alla città l’esperienza con il Palermo dei picciotti o quella della promozione in Serie A. Entrambe mi hanno fatto scoprire una tifoseria unica – ammette Berti -. Le emozioni della promozione me le porterò sempre nel cuore, peccato essere andato via l’anno dopo. Ma ero stato portato da Baldini – che era stato esonerato a stagione in corso – e pagai per questo”.





In un’ideale match di playoff Palermo e Carrarese potrebbero incontrarsi: “Spero di no. Spero che la Carrarese salga in B da prima e che il Palermo ci raggiunga dai playoff”.

