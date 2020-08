Catanese doc e pronto a continuare a indossare i colori rossazzurri; anche nel derby. Kevin Biondi dice la sua sulla ripartenza del “suo” Catania dopo il passaggio di proprietà e l’iscrizione al prossimo campionato, convinto della bontà del progetto e nella speranza di poter dare il proprio contributo (si lavora al prolungamento del contratto). E con un sogno nel cassetto.

Intervistato da La Sicilia, afferma: “Sogno il derby con il Palermo da bambino. Fino a quando potrò lavorare a Torre del Grifo e indossare i colori rossazzurri sarò un uomo felice. Il mio nuovo Catania lotterà con orgoglio”.





E sul nuovo tecnico dice: “Raffaele all’Igea mi faceva giocare sempre – dice – prima come esterno sinistro, dopo la terza gara mi ha spostato nel ruolo di mezzala sinistra nel 4-3-3 o nel 3-4-3. Modifica la squadra in base alle caratteristiche del gruppo, aggressione degli spazi in avanti, gioco spregiudicato ma con il giusto equilibrio e grande corsa”.

