Il 27 settembre inizierà una nuova stagione di Serie C e le squadre del Girone C si vanno definendo. La Lega Pro, nelle prossime settimane, ufficializzerà le 20 compagini che faranno parte del raggruppamento Sud (in base appunto a un criterio geografico).

L’organico del girone, quindi, potrebbe essere quello proposto sotto ma ancora si deve conoscere l’ultima squadra retrocessa dalla Serie B, più le riammesse / ripescate dalla D per completare il quadro. Se dalla B scende il Perugia, è probabile che venga inserita nel Girone B con Ternana e Teramo in quello C. Se scende il Pescara, invece, è possibile lo spostamento di una tra Ternana e Teramo nel Girone B con i ‘Delfini’ in quello C.





Dieci squadre hanno già scelto l’allenatore per la prossima stagione. Potenza, Virtus Francavilla e Juve Stabia devono ancora cercare, mentre Catania e Vibonese sono vicine a ufficializzare il nuovo tecnico. Il Bari deve valutare se continuare con la vecchia gestione o rivoluzionare, mentre la situazione del Trapani è ancora troppo nebulosa. Il Palermo, invece, ha in ballo più nomi per la panchina ma ancora non ha trovato la giusta soluzione.

Ecco il quadro (ipotetico Girone C):

Avellino –> Piero Braglia (nuovo)



Bari –> Vincenzo Vivarini (?)

Bitonto — > Roberto Taurino (confermato)



Casertana –> Federico Guidi (nuovo)

Catania –> (Giuseppe Raffaele)

Catanzaro –> Antonio Calabro (nuovo)



Cavese –> Giacomo Modica (nuovo)



Juve Stabia –> (da definire)



Monopoli –> Giuseppe Scienza (confermato)

Paganese –> Alessandro Erra (confermato)



Palermo –> (Roberto Boscaglia – Aimo Diana – Fabio Caserta)

Picerno –> Domenico Giacomarro (nuovo)



Potenza –> (da definire)

Ternana –> Cristiano Lucarelli (nuovo)

Trapani –> Fabrizio Castori (?)



Turris –> Franco Fabiano (confermato)

Vibonese –> (Salvatore Campilongo)

Virtus Francavilla –> (da definire)

Viterbese –> Agenore Maurizi (nuovo)

