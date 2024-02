Brescia, Cellino prosciolto dalle accuse di reati fiscali: “Adesso voglio vendere”

Massimo Cellino prosciolto dalle accuse di reati fiscali. Il patron del Brescia ha risposto alle domande dei giornalisti presenti fuori dal Tribunale, parole riportate da bresciaingol.com.

“È finito un incubo – afferma Cellino -. Questa mia vicenda deve servire a credere nella giustizia, a ridare fiducia ai cittadini e alle persone per bene, deve essere un deterrente per i delinquenti”.

“La mia volontà di vendere il club resta attuale. Anche la vicenda giudiziaria che mi ha visto protagonista testimonia che una persona da sola non può più fare calcio come una volta. Sto dialogando con dei fondi perché ormai per fare calcio a certi livelli servono quelli. Ai fondi posso vendere il club o farli entrare in compartecipazione”.