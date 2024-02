Spezia, Verde rinnova fino al 2027 / UFFICIALE

Dal vicinissimo approdo al Palermo al rinnovo con lo Spezia: Daniele Verde ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027. L’esterno classe 1996 stava per vestire la maglia rosanero nel mercato di gennaio, l’accordo era stato raggiunto, ma una doppietta segnata in casa del Pisa ha fatto cambiare idea alla dirigenza ligure che ha addirittura proposto un prolungamento del contratto.

IL COMUNICATO

Spezia Calcio rende noto di aver trovato l’accordo per il prolungamento del contratto che lega il calciatore Daniele Verde alla società di via Melara, ora in scadenza al 30 giugno 2027. Il fantasista classe 1996, con la maglia delle Aquile ha totalizzato 107 presenze, mettendo a referto fino ad oggi ben 26 reti in gare ufficiali, tra cui anche i quattro sigilli realizzati nel campionato attuale, compresa la splendida e decisiva doppietta in casa del Pisa, che rimarrà per sempre incisa nella memoria dei tifosi spezzini.

Protagonista delle due salvezze consecutive in Serie A, miglior marcatore della stagione 2021/2022 con 8 reti e 6 assist in campionato, Daniele Verde è ormai una bandiera affermata del Club, tanto che con la maglia bianca addosso ha vissuto un lungo percorso, che conta ormai 4 stagioni calcistiche, caratterizzato da reti importanti e spettacolari come quella, indimenticabile, realizzata in acrobazia sul terreno dello stadio “Olimpico” di Roma contro la Lazio. Spezia Calcio e Daniele Verde: un binomio saldo e vincente, che continuerà a lottare unito per il bene della maglia bianca!