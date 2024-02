Serie A, recupero 21a giornata: il Bologna manda ko la Fiorentina

Bologna – Fiorentina 2 – 0 | Marcatori: 12′ p.t. Orsolini (B), 50’ s.t. Odgaard (B)

Il Bologna continua a sognare: gli uomini di Thiago Motta hanno battuto la Fiorentina nel recupero della 21a giornata di campionato in uno scontro diretto tra due squadre che sognano il quarto posto.

Primo tempo a tinte rossoblu con il Bologna che passa in vantaggio con Orsolini, che aveva anche segnato una doppietta se non fosse per il Var, ancora protagonista nell’annullamento del suo secondo gol.

Nel secondo tempo la partita si chiude con un gol nel recupero di Odgaard. Si complicano così i piani europei di Italiano e della Fiorentina.