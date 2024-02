Il Palermo di affida a Pigliacelli: rosa in buone mani e… piedi

L’importanza di Mirko Pigliacelli. Il portiere del Palermo è stato fondamentale contro la FeralpiSalò e ha salvato il risultato grazie ai suoi interventi. Soprattutto nella prima frazione di gioco.

Si tratta di sette parate fondamentali, tre delle quali decisive. “Sicurezza tra i pali, abilità nell’agevolare il giro palla difensivo, senza dimenticare quanto sia utile la sua precisione nei rinvii e nei lanci lunghi”, scrive il Giornale di Sicilia.

Non è la prima volta in stagione che il portiere ex Trapani, il cui rendimento è riuscito a incidere di più in questa stagione rispetto a quella precedente, è protagonista. In campionato ha mantenuto per sei volte la porta inviolata, ma in generale è uno dei leader di questo Palermo.