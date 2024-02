GdS – “Filtro e intelligenza tattica, Corini riabbraccia la diga Gomes”

Riecco Claudio Gomes, tornato arruolabile dopo la febbre avuta prima della sfida contro la FeralpiSalò. Il centrocampista è uno dei punti fermi di Corini e il motivo per il quale i rosa nel primo tempo di Piacenza hanno faticato per assenza di filtro.

Stulac non ha dato le stesse garanzie ed è invece più letale nel finale, sui calci piazzati. Gomes ha saltato le due gare stagionali, una volta per scelta tecnica e l’altra per malattia.

“Il francese, oltre a essere imprescindibile, per movimenti e intelligenza tattica, è uno dei calciatori più cresciuti da quando il Palermo ha cominciato a macinare risultati”, si legge sul Giornale di Sicilia.