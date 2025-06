Brescia, Cellino ritira il ricorso contro la penalizzazione e “spalanca le porte al fallimento”

Cellino e i suoi avvocati “non impugneranno la sentenza del tribunale federale che lo scorso 29 maggio aveva condannato il club a otto punti di penalizzazione, quattro dei quali da scontare in questa stagione e quindi alla retrocessione in Serie C”.

Lo ha riportato il Giornale di Brescia che spiega la situazione riguardo la sentenza che ha portato ai punti di penalizzazione. Per la prima volta in 114 anni, almeno con questa matricola sportiva, non parteciperà a campionati professionistici.

Il club getta la spugna. “La battaglia legale davanti alla giustizia sportiva finisce qui dopo la decisione di Cellino di non saldare le pendenze federali spalancando le porte al fallimento della società”, si legge.