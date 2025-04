Calabro dopo il rinvio di Palermo – Carrarese: “Niente alibi, condizioni uguali per tutti”

Parla Antonio Calabro. Il tecnico della Carrarese ha commentato a La Nazione il rinvio della gara contro il Palermo, stabilito in seguito alla scomparsa di Papa Francesco. L’allenatore ha sottolineato come non ci siano giustificazioni da cercare e che tutti dovranno affrontare le stesse condizioni.

“Accettiamo qualsiasi decisione sia stata presa. È inutile accampare alibi: le condizioni saranno le stesse per tutte le squadre. Se dovremo giocare cinque partite in un breve lasso di tempo, lo faranno anche gli altri. In ogni caso, tutto passa in secondo piano rispetto alla notizia della morte del Papa, che ci ha profondamente colpiti“, ha dichiarato.

Calabro ha poi chiuso con una battuta: “L’aspetto positivo è che stavolta non abbiamo avuto infortuni“. Nel frattempo, la squadra è già rientrata in Toscana e ha ripreso la preparazione in vista della sfida contro la Sampdoria, in programma venerdì 25 aprile alle ore 15 per la 35ª giornata di campionato. Un match cruciale in chiave salvezza per entrambe le formazioni.





