Palermo Futsal Club, si interrompe il cammino in coppa: il Pioppo vince 5 – 2

Termina anzitempo il cammino in Coppa del Palermo Futsal Club, che perde con il risultato finale di 5 – 2 il big match contro il Pioppo Futsal giocato al Palasampognaro di Ficarazzi. Ad andare in rete Vivarelli e un gol viziato da una deviazione.

Il primo tempo è a tinte rosanero. Ganci spreca da due passi il vantaggio gialloverde ma poi è Chinnici a fare venire più di un brivido alla tifoseria avversaria, beccando la traversa. Poco dopo Pisani spreca un pallone a tu per tu con Costanzo mentre Sujon grazia gli avversari spedendo la palla fuori a pochi centrimetri della porta. Il Palermo Futsal Club domina e si porta in vantaggio sfruttando un’azione insistita di Catania che trova una deviazione sfortunata della difesa gialloverde. Un solo giro di orologio e Alongi si procura il tiro dal dischetto realizzato da Ciolino. I rosanero flirtano con il gol in più di un’occasione ma sono i padroni di casa a passare in vantaggio su tiro libero con Prestigiacomo.

La seconda frazione evidenza una gara più equilibrata. I gialloverdi si difendono bene e quando non riescono ci pensa Costanzo a salvare tutto. L’ex portiere dell’Atletico Monreale è prodigioso prima su La Fiura e poi su Chinnici, quest’ultimo trovando ancora i legni. Pioppo che trova il tris con la rete dell’ex Alongi, con un tap in sotto la curva gialloverde. Gentile prova il tutto per tutto: dalla panchina Vivarelli accorcia le distanze portandosi a -1 e poco dopo Franco si vede salvare da Gumina il tiro del pareggio. Gentile schiera il quinto di movimento ma, contrariamente alla sfida di campionato contro il Futsal Emiri, non ci sono gli stessi esiti. Ferrara chiude i giochi con due reti a porta sguarnita festeggiando il successo con i compagni.





Palermo Futsal Club che abbandona la competizione per concentrarsi unicamente al campionato. Dopo una settimana di stop, si tornerà sul rettangolo di gioco in data sabato 3 maggio. Fischio di inizio alle ore 15.00 per la gara tra Palermo Futsal Club e Bonifato Alcamo. I rosanero, già sicuri almeno del secondo posto, in caso di vittoria, sperano in un passo falso del Pioppo Futsal (che giocherà contro il Futsal Emiri) per la vittoria del campionato e successiva promozione in Serie C1.