Serie C, cambiano i criteri di iscrizione al campionato 2025/26: le novità

La Lega Pro ha ufficializzato importanti novità riguardo le modalità di iscrizione al prossimo campionato di Serie C. Dopo le recenti esclusioni di Taranto e Turris, che hanno sollevato numerose polemiche, è arrivata una stretta sui criteri da rispettare per garantire maggiore solidità ai club.

La prima novità riguarda la scadenza delle iscrizioni, anticipata al 6 giugno. Inoltre, l’importo della fideiussione è stato raddoppiato, passando da 350mila a 700mila euro. Le società dovranno anche dimostrare di aver pagato regolarmente gli stipendi di aprile a tesserati e dipendenti, oltre a rispettare un indice di liquidità pari ad almeno 0,8. In caso contrario, sarà necessario un ulteriore versamento per mettersi in regola.

Sul fronte delle infrastrutture, ogni club dovrà comunicare sede e impianto delle partite, corredati dalla necessaria autorizzazione alla vigilanza. La Covisoc controllerà la regolarità della documentazione il 9 giugno, mentre entro la metà del mese saranno ufficializzate le squadre ammesse alla nuova stagione e quelle escluse.





