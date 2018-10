Quinta giornata del girone D del campionato di Promozione Sicilia, con il Caltagirone che vince in anticipo e si porta provvisoriamente, ma Real Siracusa e Ragusa (impegnate in trasferta) possono piazzare il contro-sorpasso.

I risultati della 5a giornata:

Cara Mineo – Atletico Scicli: FINALE 1 – 3 Marcatori: Alakou (CM), Campailla (AS), Campailla (AS), Gennuso (AS)

Don Bosco 2000 – Caltagirone: FINALE 2 – 3 Marcatori: Lamorella (DB), Palermo (DB), Ascia (C), Ruscica (C), autogol (C)

Megara Augusta – Barrese: FINALE 2 – 1 Marcatori: Corallo (MA), Sottile (MA), Abate (B)

RG – Ragusa Calcio: ore 14.30

Enna – Real Siracusa: ore 15.30

Floridia – New Modica: ore 15.30

New Pozzallo – Frigintini: ore 15.30

Sporting Eubea – Sporting Priolo: ore 15.30