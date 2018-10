Dopo la vittoria nell’anticipo della Cephaledium, tocca ad Acquedolci (ancora imbattuta) rispondere sul campo della terza in classifica, la Torrenovese, nella quinta giornata del girone B di Promozione Sicilia. Scontro diretto in coda fra Altofonte e Lascari. Tanti pareggi ma bella vittoria del Bagheria in trasferta.

I risultati della 5a giornata:

Polisportiva Gioiosa – Sinagra: FINALE 0 – 2 Marcatori: 35′ p.t. Liuzzo (S), 45′ s.t. Natalotto (S)

Acquedolcese Nebrodi – Cephaledium: FINALE 0 – 1 Marcatori: 23′ p.t. Fazio (C)

Santangiolese – Due Torri: FINALE 0 – 0

Altofonte – Lascari: FINALE 0 – 0

Casteldaccia – Rocca di Caprileone: FINALE 0 – 0

Gangi – Bagheria Città delle Ville: FINALE 1 – 4

Milazzo – S. Anna: FINALE 1 – 1

Nuova Torrenovese – Acquedolci: FINALE 0 – 3