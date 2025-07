Calciomercato Catania, per la difesa spunta il nome di Lancini

Il mercato del Catania entra nel vivo. Il nuovo direttore sportivo, Ivano Pastore, ha iniziato a pianificare la prossima stagione, partendo dallo snellimento della rosa: il primo a salutare è stato Castellini. Parallelamente, però, si lavora già al rafforzamento dell’organico, con l’obiettivo di disputare un campionato da protagonista.

Uno dei reparti destinati a subire i maggiori interventi è la difesa. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Centro, il Catania avrebbe messo gli occhi su Edoardo Lancini. Il centrale, reduce dalla promozione in Serie B con il Pescara, tornerebbe così in Sicilia dopo l’esperienza positiva al Palermo nel 2022, culminata anch’essa con la salita in cadetteria attraverso i playoff.

Nella giornata di ieri, 2 luglio, i contatti tra il giocatore e il club si sarebbero intensificati, e il Catania sarebbe in forte pressing per chiudere l’operazione. Nelle prossime ore la trattativa potrebbe entrare nel vivo, ma gli etnei tengono d’occhio anche Pieraccini del Cesena per rinforzare ulteriormente il reparto arretrato. È plausibile che almeno una delle due operazioni possa andare in porto.





