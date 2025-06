Calciomercato, Chaka Traorè può tornare in B: l’ex Palermo è seguito dallo Spezia ​​

Lo Spezia è tra i club più attivi in questa prima fase di calciomercato. Dopo la cocente delusione per la sconfitta in finale playoff contro la Cremonese, che è costata ai liguri l’approdo in Serie A, la società ha deciso di avviare una profonda revisione dell’organico. L’obiettivo è chiaro: costruire una rosa competitiva in grado di lottare fin da subito per la promozione nella stagione 2025/26.

Dopo il riscatto di Aurelio dal Palermo e aver manifestato interesse per profili come Bisoli e Amatucci, lo Spezia avrebbe messo gli occhi anche su Chaka Traorè. L’attaccante italo-ivoriano è reduce da una stagione piuttosto opaca con il Milan Futuro, con cui ha collezionato soltanto due reti e quattro assist in 25 presenze.

Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, il club ligure avrebbe inserito Traorè tra gli obiettivi di mercato. L’operazione potrebbe concretizzarsi con la formula del prestito con diritto di riscatto dal Milan, una soluzione che permetterebbe al giovane classe 2004 di accumulare minuti e responsabilità in un contesto competitivo come quello della Serie B che ha già assaporato nella stagione 2023/24 al Palermo.





