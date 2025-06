Palermo, il Cesena non riscatta Saric. Henry e Baniya salutano ​​

Sono giorni cruciali per definire il destino dei giocatori che si sono trasferiti nella scorsa stagione in prestito con diritto di riscatto. Inizialmente la finestra per esercitare le opzioni era fissata tra il 16 e il 18 giugno, ma la FIGC ha deciso di posticipare le scadenze tra il 22 e il 24 giugno. Il motivo è legato alla necessità di completare i playout di Serie B e stabilire definitivamente chi, tra Sampdoria e Salernitana, giocherà nella serie cadetta e in Serie C.

Con queste tempistiche più ampie, inizia a delinearsi anche il quadro delle uscite e dei rientri per il Palermo. Il club rosanero ha mandato in prestito otto giocatori, tre dei quali con diritto di riscatto: Aurelio, Graves e Saric. I primi due sono stati riscattati rispettivamente dallo Spezia e dal PEC Zwolle, mentre il Cesena ha deciso di non esercitare l’opzione per Saric.

Saric torna, ma è già sul mercato

Il centrocampista bosniaco si era trasferito al Cesena a gennaio con la formula del prestito con diritto di riscatto. Tuttavia, la cifra pattuita durante il mercato invernale è stata ritenuta troppo alta dal club romagnolo, che ha rinunciato all’acquisto definitivo. Di conseguenza, Saric tornerà effettivamente a essere un giocatore del Palermo a partire dal 30 giugno.





Difficilmente, però, rientrerà nei piani tecnici del nuovo Palermo. Il suo contratto è in scadenza nel 2026 e la società è già pronta a cederlo. Non è da escludere un nuovo assalto del Cesena, questa volta cercando di strappare condizioni economiche più favorevoli rispetto a quelle concordate a gennaio.

Tanti rientri in rosa: da Corona a Peda

Oltre a Saric, faranno ritorno alla base anche Appuah, Corona, Damiani, Peda e Nespola. Tutti questi giocatori rientrano dai rispettivi prestiti e verranno valutati dalla dirigenza e dal nuovo staff tecnico per capire se potranno far parte della rosa nella prossima stagione oppure se saranno coinvolti in nuove operazioni di mercato.

Henry e Baniya: niente riscatto, addio certo

Chi invece non vestirà più la maglia rosanero sono Henry e Baniya. Il Palermo ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto: l’attaccante tornerà all’Hellas Verona, mentre il difensore rientrerà al Trabzonspor. Si conclude così dopo appena una stagione l’avventura dei due giocatori in Sicilia.

Henry, a inizio campionato, era stato spesso preferito a Brunori e aveva collezionato alcune partite discrete, ma il suo scarso rendimento sotto porta ha finito per pesare. Da gennaio è praticamente scomparso dai radar: la sua ultima apparizione risale alla sconfitta interna contro il Pisa, in cui è rimasto in campo per appena tre minuti. Il suo bilancio finale parla di sole due reti segnate.

Anche Baniya saluta, per Audero si cerca un ritorno

Baniya, dal canto suo, ha disputato 29 partite in Serie B e messo a segno un gol. Tuttavia, il difensore si è reso protagonista di diverse incertezze che hanno influito negativamente sul rendimento del reparto arretrato. Il Palermo ha già deciso di intervenire in maniera decisa sul mercato per rafforzare la difesa e Baniya non rientra nei piani futuri del club.

C’è anche il caso di Audero. Il portiere è arrivato in rosanero con la formula del prestito secco, senza diritto di riscatto, e tornerà quindi al Como. Tuttavia, la volontà della dirigenza rosanero è chiara: intavolare una nuova trattativa per riportarlo in Sicilia. Le sue prestazioni sono state solide e affidabili, tanto da guadagnarsi la stima dell’ambiente e un posto nella lista dei desideri per la prossima stagione.

