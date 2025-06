Palermo, via libera alla seconda cessione: Aurelio riscattato dallo Spezia ​​

Il calciomercato non è ancora ufficialmente aperto, ma il Palermo ha già definito le prime cessioni. Dopo Simon Graves, riscattato dal PEC Zwolle, anche Giuseppe Aurelio lascia il club rosanero: lo Spezia ha deciso di esercitare l’opzione di riscatto per l’esterno sinistro, che nell’ultima stagione ha giocato in prestito in Liguria.

La cifra investita dallo Spezia si aggira attorno ai 400mila euro. Aurelio ha firmato un contratto triennale con la società bianconera. Al momento manca solo l’ufficialità del trasferimento, attesa tramite comunicato dei due club. Per il Palermo si tratta della seconda cessione con la sessione ancora chiusa.

Protagonista allo Spezia, poche luci a Palermo

Aurelio ha vissuto una stagione da protagonista allo Spezia: 29 presenze complessive tra regular season e playoff di Serie B, impreziosite da 4 gol. Prestazioni convincenti che hanno convinto il club ligure a puntare su di lui per il futuro. La squadra ha sfiorato la promozione in Serie A, con Aurelio spesso tra i migliori in campo.





Diverso, invece, il percorso con la maglia del Palermo. Arrivato nel gennaio 2023, ha totalizzato 36 presenze in una stagione e mezzo, con due reti all’attivo. Nella scorsa estate era stato inserito, insieme a Edoardo Soleri, nell’operazione che ha portato Dimitrios Nikolaou in rosanero. Alla fine, è stato proprio Aurelio ad aver tratto i maggiori benefici dall’accordo.

