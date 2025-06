Azzi: "Il momento più memorabile oltre alla promozione? La rimonta contro il Palermo" ​​

“Il momento più memorabile oltre alla promozione? La rimonta contro il Palermo, in cui ho partecipato a tre gol e ovviamente l’ultima partita contro lo Spezia, che ha sancito la nostra promozione”.

Questa l’opinione di Azzi, che si esprime sul torneo vinto dalla sua Cremonese al Jornal Em Pauta. “Rivivere una finale e poter giocare da titolare è stato un momento davvero memorabile e meraviglioso”.

Poi, il futuro. “Appartengo al club. Ho un contratto per un’altra stagione. Vorrei rinnovare. Certo, potrebbero arrivare nuove offerte, ma valuteremo. Oggi il mio desiderio è continuare in Italia, dove ho un buon mercato e dove ho fatto una buona stagione, ma non sono precluso ad altre opportunità”.