Calciomercato Palermo, nel taccuino di Osti ci sono Pyyhtia e Maggiore ​​

Nei taccuini di Osti figura il nome di Pyyhtia, centrocampista finlandese classe 2003, attualmente di proprietà del Bologna e reduce dall’esperienza con il Südtirol. Con la maglia della formazione altoatesina, dove è arrivato lo scorso gennaio, il giovane jolly ha messo in mostra qualità tecniche e personalità, realizzando 4 reti in 18 presenze.

Le sue prestazioni hanno attirato l’attenzione di diverse società di Serie B: oltre al Palermo, infatti, anche Bari, Modena e Spezia hanno manifestato interesse per il centrocampista che compirà 22 anni il prossimo 25 settembre. Lo riporta il Giornale di Sicilia.

Al momento, tuttavia, in Viale del Fante si preferisce evitare decisioni affrettate; si stanno monitorando attentamente varie opzioni soprattutto per quanto riguarda il centrocampo, reparto già caratterizzato da giocatori di spessore sia sotto il profilo tecnico sia contrattuale.





Ogni scelta verrà pertanto concordata con il nuovo allenatore non appena ufficializzato. Sempre nel settore nevralgico del campo rimane concreta la pista che porta a Salvatore Esposito, centrocampista seguito da tempo dalla dirigenza rosanero e per cui si è pronti a investire; molto dipenderà però dalla disponibilità dello Spezia – che riscatterà Aurelio per 450 mila euro – a rivedere le proprie richieste economiche attualmente ritenute troppo elevate e dalla volontà del calciatore stesso, seguito anche dal Besiktas.

Un altro nome valutato è quello di Maggiore, destinato a fare ritorno alla Salernitana dopo il prestito al Bari. Per quanto riguarda gli altri reparti rimangono aperti i riflettori su Audero per la porta e su Marcandalli, difensore under che non occuperebbe uno dei 18 slot riservati agli over. Palermo sarebbe pronto a intervenire con decisione qualora si presentassero le opportunità giuste.