Calciomercato, non solo il Palermo su Borrelli: altri due club interessati all'attaccante ​​

Con la mancata iscrizione del Brescia, diversi protagonisti della rosa delle Rondinelle si ritroveranno presto svincolati, diventando prede ambite per molti club di Serie B. Tra i nomi più discussi c’è quello di Gennaro Borrelli, centravanti classe 2000, che ha già attirato l’attenzione di diverse società.

Il Palermo è tra le prime squadre ad aver messo gli occhi sull’attaccante, individuato come profilo ideale per rinforzare il reparto offensivo rosanero. Ma i siciliani non sono soli: anche il Pisa ha manifestato interesse concreto per Borrelli, valutandolo come un possibile investimento a parametro zero.

Palermo e Pisa, ma non solo

Secondo quanto riportato da Città della Spezia, anche lo Spezia si è inserito nella corsa per accaparrarsi Borrelli. Il club ligure, che dovrà sostituire un giocatore importante come Pio Esposito, vede nell’ex attaccante del Brescia un profilo adatto per raccoglierne l’eredità tecnica e fisica.





L’inserimento dello Spezia aggiunge un ulteriore elemento di concorrenza in una trattativa che si preannuncia molto aperta. La possibilità di tesserarlo a costo zero rende Borrelli una delle occasioni più interessanti di questo inizio mercato cadetto.

