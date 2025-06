Delio Rossi: “Sono passato di moda. So fare solo l’allenatore" ​​

Delio Rossi, ex tecnico di Lazio e Palermo tra le altre, è stato intervistato per TMW e ha parlato della voglia di tornare ad allenare, che però si scontra con una mancanza di offerte allettanti. Rossi è ‘fermo’ dal giugno 2023, quando ha concluso la sua esperienza al Foggia perdendo la finale playoff di Serie C contro il Lecco.

“Sembrerebbe che sia passato di moda. Ci sono le stagioni. Qualcosa si muove, si sta muovendo. Aspetto. Non so fare nient’altro che l’allenatore. Se capiterà dove posso dare una mano, ci sono”, dichiara.

Poi si sofferma sulla sfida playout tra Sampdoria e Salernitana: “Fermo restando che 2 – 0 è un risultato importante per i blucerchiati, ma se pensano di difendere il risultato rischiano. La Salernitana venderà cara le pelle. Entrambe le squadre avevano delle potenzialità importante. Ma a volte le stagioni si mettono in altro modo ed è difficile venirne a capo”.





