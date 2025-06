Monterrey – Inter, c’è la diretta in chiaro: dove vederla in tv e streaming, canale, orario / Mondiale per Club ​​

È tutto pronto per l’esordio dell’Inter al Mondiale per Club 2025. I nerazzurri di Cristian Chivu affrontano il Monterrey nella prima giornata del girone E. Un match da non perdere, anche perché verrà trasmesso in chiaro e in streaming gratis. In questo articolo trovi tutte le informazioni utili: data, orario, canali TV e piattaforme streaming.

📆 Monterrey-Inter: data, orario e stadio

Partita : Monterrey – Inter

Data : notte tra martedì 17 e mercoledì 18 giugno 2025

Orario : ore 03.00 italiane

Stadio: Rose Bowl Stadium, Pasadena (Los Angeles)

L’esordio nerazzurro sarà un vero e proprio appuntamento notturno per i tifosi italiani: si giocherà nel cuore della notte, ma c’è anche l’opzione di rivederla in differita. Scopri come

📺 Dove vedere Monterrey-Inter in TV: anche in chiaro

La sfida Monterrey-Inter sarà trasmessa in diretta da DAZN, ma c’è una grande notizia per tutti:

👉 la visione è gratuita e senza abbonamento. Basterà registrarsi su DAZN con la propria mail.





🔁 In alternativa, la partita sarà disponibile anche in differita su Italia 1, alle ore 21.00 dello stesso mercoledì 18 giugno. Un’ottima occasione per chi preferisce vederla in orario serale.

Canali TV:

Diretta TV : DAZN (gratuita con registrazione)

Differita TV: Italia 1, ore 21.00

💻 Dove vedere Monterrey-Inter in streaming

Per chi preferisce seguire la partita in mobilità, il live streaming sarà disponibile su DAZN, accessibile da:

App per smartphone e tablet

Sito ufficiale www.dazn.com

Piattaforme come Sportmediaset.it e Mediaset Infinity (per la differita)

✔️ Nessun abbonamento richiesto per la visione su DAZN: solo la registrazione è necessaria!

🧠 Contesto: il debutto della nuova Inter targata Chivu

È un debutto importante per la nuova Inter guidata da Cristian Chivu, all’esordio ufficiale dopo l’esperienza al Parma. Dopo l’addio di Simone Inzaghi, volato all’Al Hilal, i nerazzurri vogliono ripartire con il piede giusto e lasciare alle spalle la delusione per il pesante 5 – 0 nella finale di Champions League persa col PSG.

Nel girone E, oltre al Monterrey, ci sono anche il River Plate e i giapponesi dell’Urawa Red Diamonds.

📝 Riepilogo: dove vedere Monterrey-Inter

Dettaglio Info 📅 Data Mercoledì 18 giugno 2025 🕒 Orario 03.00 italiane (nella notte) 🏟️ Stadio Rose Bowl, Pasadena (USA) 📺 Diretta TV DAZN (gratis con registrazione) 🔁 Differita Italia 1, ore 21.00 💻 Streaming DAZN, Sportmediaset.it, Infinity