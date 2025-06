Nuova avventura per Ilicic: giocherà nel Koper ​​

Josip Ilicic riparte dal Koper. Dopo la fine della sua esperienza con il Maribor, l’ex fantasista di Palermo, Fiorentina e Atalanta ha deciso di restare nella massima serie del campionato sloveno, firmando con il Koper. Una nuova avventura per il classe ’88, con l’obiettivo di continuare a esprimere il suo talento e godersi il calcio, come sempre ha fatto.

Dopo aver lasciato l’Italia nel 2022, al termine della sua lunga esperienza con l’Atalanta, Ilicic ha attraversato un periodo difficile, sia a livello personale che professionale. La rinascita è arrivata proprio con il ritorno in patria, al Maribor, club in cui aveva militato prima dell’approdo in Serie A. Con la maglia viola del club sloveno ha collezionato numeri importanti: 14 gol e 18 assist in tre stagioni, prestazioni che gli hanno anche permesso di tornare a indossare la maglia della nazionale, con la quale ha preso parte a Euro 2024.

Il percorso italiano di Ilicic iniziò nel 2010, quando il Palermo lo prelevò proprio dal Maribor. In rosanero disputò 98 partite e mise a segno 20 reti, prima del passaggio alla Fiorentina, dove rimase dal 2013 al 2017. L’apice della sua carriera, però, è arrivato a Bergamo: con l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, Ilicic ha raggiunto livelli altissimi, diventando uno dei simboli del ciclo d’oro nerazzurro. Con la Dea ha totalizzato 136 presenze e 47 gol, incantando l’Europa con le sue giocate.





Ora, a 36 anni, Ilicic riparte dal Koper con la voglia di continuare a divertirsi e far divertire. Il talento è intatto, l’entusiasmo pure: Ilicic non ha ancora scritto l’ultima pagina della sua storia.

LEGGI ANCHE

PALERMO, NEL MIRINO DI OSTI C’È ANCHE MAGGIORE