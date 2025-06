Gazzetta di Mantova - "Piace il finlandese Väänänen, ma c'è anche il Palermo" ​​

Il Mantova si muove con decisione sul mercato. Il direttore tecnico Botturi è appena rientrato dalla Slovacchia, dove ha assistito all’Europeo Under 21, portando con sé diversi nomi interessanti da valutare per la prossima stagione.

Tra i profili più seguiti — secondo quanto riportato dalla Gazzetta di Mantova — spicca quello di Santeri Väänänen, centrocampista classe 2002 e capitano della Nazionale finlandese Under 21. Mediano fisico e strutturato, ha disputato l’ultima stagione al Rosenborg, collezionando 8 presenze. Gioca soprattutto in una posizione davanti alla difesa, un play atipico.

Il giocatore rappresenta un investimento in prospettiva, ma il Mantova non è l’unica squadra sulle sue tracce: anche il Palermo avrebbe manifestato interesse. In rosanero, Väänänen troverebbe un volto familiare: Joel Pohjanpalo, connazionale arrivato in Sicilia durante il mercato invernale.





