Trajkovski: “Spero che Inzaghi possa portare il Palermo in Serie A” ​​

Aleksandar Trajkovski, ex attaccante del Palermo, è stato intervistato per SportitaliaMercato e ha commentato la scelta del club rosa, che ha affidato la panchina a Filippo Inzaghi.

“Spero che Inzaghi possa portare il Palermo in A”, ha detto Trajkovski. Un augurio carico di significato da parte di un giocatore che ha vissuto momenti importanti con la maglia rosanero.

Non solo Palermo, però, nelle parole di Trajkovski. L’ex attaccante ha voluto esprimere la sua opinione anche sulla recente nomina di Gennaro Gattuso come commissario tecnico della Nazionale italiana: “Contento per lui, scelta buona per la Nazionale”. Un giudizio positivo che sottolinea il rispetto e la stima nei confronti dell’ex centrocampista del Milan, oggi chiamato a rilanciare il progetto azzurro.





