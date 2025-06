Calciomercato, lo Spezia punta Amatucci per sostituire il partente Esposito ​​

In casa Spezia tiene banco il futuro di Salvatore Esposito. Il centrocampista è seguito da diversi club, ma la società ligure ha fissato un prezzo elevato: 6 milioni di euro più bonus. In attesa di sviluppi, il direttore sportivo Melissano si sta già muovendo per individuare un possibile sostituto.

Come riportato da “La Nazione”, lo Spezia avrebbe messo gli occhi su Lorenzo Amatucci, regista classe 2004 di proprietà della Fiorentina, attualmente in prestito alla Salernitana. Il giovane mediano, impegnato nei playout con i granata, è seguito anche dal Palermo.

Un ruolo chiave potrebbe giocarlo l’ottimo rapporto tra Melissano e la dirigenza viola, che potrebbe agevolare una possibile trattativa. Intanto, per Esposito si fa strada l’interesse del Besiktas: il club turco lo segue con attenzione, anche se al momento non è ancora pervenuta un’offerta ufficiale.





