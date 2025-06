Accardi resta alla Pistoiese: l’ex Palermo rinnova il contratto ​​

Attraverso una nota ufficiale, la Pistoiese ha comunicato il rinnovo di Andrea Accardi. Il difensore palermitano continuerà dunque a far parte della rosa della Pistoiese anche nella stagione 2025/26. Nella passata stagione ha collezionato undici presenze complessive tra campionato e coppe, dopo essere approdato in Toscana lo scorso novembre per sopperire a una situazione di emergenza nel reparto difensivo, causata da diversi infortuni tra i titolari.

Il classe ’95 ha però dovuto fare i conti con un infortunio che, da gennaio ad aprile, gli ha permesso di scendere in campo solo in un paio di occasioni. Nonostante ciò, ogni volta che è stato chiamato in causa ha dimostrato grande affidabilità, guadagnandosi la fiducia della società. Proprio per il suo contributo concreto e il suo spirito di sacrificio, il club arancione ha deciso di confermarlo anche per la prossima stagione.

IL COMUNICATO UFFICIALE

La Società FC Pistoiese è lieta di annunciare che il calciatore Andrea Accardi ha prolungato il proprio contratto per la stagione 2025-2026. In campo Accardi ha sempre dimostrato il proprio valore, imponendosi come un vero e proprio muro in difesa. In carriera, il difensore vanta anche 10 presenze in Serie B e più di 100 in Serie C. Il club con cui fin qui ha giocato più partite è il Palermo, indossando la casacca rosanero della prima squadra in più di 70 occasioni e vincendo con essa il campionato di Serie D nella stagione 2019/20 e il campionato di Serie C nella stagione 2021/22. Il club è dunque lieto di poter fare affidamento sul classe ‘95 anche per la prossima stagione.





LEGGI ANCHE

PERINETTI: “INZAGHI È SEMPRE SUL PEZZO”