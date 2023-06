MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Non solo difesa e attacco: il “casting” del Palermo in ottica calciomercato si concentra anche sulle fasce, dove il club rosanero sta sondando diverse nomi e alternative per rinforzare il reparto. Con anche scenari suggestivi, per un motivo o per l’altro.

Il giornalista della “rosea” Fabrizio Vitale riporta che fra i nomi valutati dalla dirigenza ci sono quelli di Niccolò Corrado e anche il palermitano Giacomo Quagliata. Corrado è un ex rosa e dopo l’esperienza alla Ternana potrebbe riscattare l’annata sfortunata di Palermo (due stagioni fa). Idea intrigante anche quella che porta a Quagliata, sbarcato in questa stagione in Serie A con la Cremonese, che lo ha prelevato dagli olandesi dell’Heracles: il terzino sinistro cresciuto nel Calcio Sicilia non sarebbe un giocatore “bandiera” in quanto non ha mai militato in rosanero (neanche nelle giovanili).

Sulle pagine del Giornale di Sicilia, invece, si parla invece della pista che porta al 31enne Salvatore Molina del Bari (già seguito in passato dai rosanero): le sue caratteristiche lo rendono un jolly del ruolo di esterno, anche se predilige giocare a sinistra.

LEGGI ANCHE

GDS – “PALERMO, TENTAZIONE LA GUMINA”

SUDTIROL, IL DS BRAVO: “PRENDERMO 12-13 NUOVI GIOCATORI”

PALERMO, LE CONDIZIONI DI DI MARIANO