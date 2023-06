MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

“Rosa a caccia di baby, Nasti e Fabbian sono i primi obiettivi”. La pagina sportiva di Repubblica Palermo approfondisce i termi di mercato del club rosanero sottolineando come a Cosenza in questa stagione abbiano giocato profili interessanti come Florenzi, Nasti e Brescianini (gli ultimi due di proprietà del Milan) mentre alla Reggina è sbocciato Fabbian (classe 2003 di proprietà dell’Inter).

Tullio Filippone scrive: “A caccia di giovanissimi di esperienza. Non è un ossimoro, ma una necessità in casa rosanero, dove al momento le caselle degli over sono tutte occupate (l’obbligo è averne al massimo 18) e sono previsti arrivi di veterani come il 35enne Fabio Lucioni. Così, si vagliano tanti nomi di under 23 già pronti per la B e per una piazza come Palermo che lotta per la A. Molte piste portano in Calabria”.

Il quotidiano indica come possibili nomi anche Niccolò Pierozzi (gemello di Edoardo) e anche l’attaccante della Primavera del Sassuolo, classe 2004, Luca D’Andrea, che in questa stagione ha anche esordito in Serie A collezionando 5 presenze.

LEGGI ANCHE

GDS – “PALERMO, TENTAZIONE LA GUMINA”

SUDTIROL, IL DS BRAVO: “PRENDERMO 12-13 NUOVI GIOCATORI”

PALERMO, LE CONDIZIONI DI DI MARIANO