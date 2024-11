Coppa Italia Serie C, il Trapani affronterà l’Arezzo nei quarti di finale

Sono stati sorteggiati gli accoppiamenti dei quarti di finale della Coppa Italia Serie C e il Trapani dovrà vedersela con l’Arezzo. Si giocherà in gara secca, a eliminazione diretta, e la partita è in programma il 18 dicembre (orario da stabilire).

La squadra di Aronica ha conquistato il passaggio del turno grazie alla netta vittoria per 0 – 5 contro il Catania. L’Arezzo ha eliminato il Perugia, vincendo in trasferta per 1 – 2.

Gli abbinamenti dei quarti di finale

Giana Erminio – Avellino





Milan Futuro – Caldiero Terme

Arezzo – Trapani

Team Altamura – Rimini

