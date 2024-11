Spezia, l’ad Gazzoli: “Capienza stadio è ok sia per la Serie A che per la B”

Andrea Gazzoli parla della situazione dello Stadio Picco e in particolare della Curva Ferrovia: l’amministratore delegato dello Spezia è intervenuto nel corso di un videoforum e ha sviscerato i piani in programma per la struttura.

“La capienza dello stadio la riteniamo corretta e coerente con le medie storiche del club sia in Serie A sia in Serie B – afferma Gazzoli, parole riportate da tuttomercatoweb.com -, l’aspetto estetico della tribuna ha un bell’impatto e la curva ha una predisposizione a essere rivestita e quando studieremo il destino dei Distinti penseremo anche a quello e a quale rivestimento poter scegliere”.

“Ci sono tre idee per sfruttare la zona della pancia della Curva Ferrovia – continua -, che è un’area enorme, e quella preliminare è che diventi un nuovo bar della curva con le condizioni minime di norma e utilizzo dell’impianto di ristoro”.