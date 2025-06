Calciomercato Palermo, si stringe per Audero e Elia. Monitorato Augello

Tra i pali, il candidato principale rimane Audero. Lo dice il Giornale di Sicilia che analizza il mercato del Palermo. Dopo un positivo impatto nella seconda metà della scorsa stagione, il portiere indonesiano rappresenta il profilo preferito per guidare la linea difensiva. Il Palermo è in trattativa con il Como per rinnovare il prestito, valutando anche l’inserimento di un obbligo di riscatto in caso di promozione. Resta da definire la questione relativa all’ingaggio: Audero percepisce circa 1,5 milioni a stagione, cifra al momento non sostenibile senza un contributo da parte del club lariano.

Sulla fascia destra si sta profilando il ritorno di Elia. Dopo l’esperienza con il Palermo nel 2022 e una stagione positiva allo Spezia, l’esterno è tornato nel mirino dei dirigenti rosanero. Laterale dinamico e versatile, Elia mostra entusiasmo e voglia di rilanciarsi a Palermo. L’accordo con lo Spezia appare raggiungibile, anche grazie alla possibilità di inserire contropartite tecniche gradite ai liguri.

A sinistra si monitora la situazione di Augello, in scadenza con il Cagliari e corteggiato dalla Cremonese. Il Palermo mantiene alta l’attenzione ma senza forzare i tempi. Il colpo a sorpresa potrebbe arrivare sulla trequarti: Palumbo, punto fermo del Modena, è al momento il profilo prioritario. Le sue qualità tecniche, la visione di gioco e i numeri significativi – nove gol e dieci assist nell’ultima stagione – lo rendono ideale per il modulo con due trequartisti alle spalle dell’attaccante centrale. I dialoghi sono ben avviati sia con il club emiliano che con l’entourage del giocatore.





In difesa sono confermati Ceccaroni, Magnani, Peda e Diakité; si cercano due ulteriori rinforzi sulle fasce laterali (uno dei quali è Marcandalli). Gomis e Corona saranno valutati durante il ritiro estivo, dove le prime giornate serviranno per completare l’organico e testare le scelte già effettuate. A centrocampo sono state confermate le presenze di Gomes, Segre, Blin e Ranocchia. Verre, Insigne e Di Mariano risultano in uscita; tuttavia al momento non sono arrivate offerte concrete per nessuno dei tre giocatori.